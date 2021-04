Genova – Al via la demolizione del celebre muretto del porticciolo di Nervi su cui sono passate intere generazioni di compagnie e dove molti genovesi si sono scambiati i primi baci o hanno scambiato parole d’amore.

Le ruspe hanno iniziato a rimuovere i grossi lastroni di pietra che costituiscono la copertura del muretto che presto cadrà sotto i colpi dei martelli pneumatici e delle escavatrici.

La scena è stata ripresa in un video e postata su Facebook scatenando la reazione dei genovesi affezionati al celebre muretto.

C’è chi lo ricorda per le serate in compagnia degli amici, chi lo associa a momenti d’amore e chi invece ai ricordi di momenti di gioia con i bambini.

In molti sono stupiti per quanto avviene anche perché la comunicazione di questa parte del progetto di restyling del porticciolo non è stata fatta in modo adeguato.