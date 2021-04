Genova – Ristorante aperto come mensa aziendale ma avventori non convenzionati.

Sono fioccate le multe ieri in un locale di via Fiasella, nel centro di Genova, aperto nonostante le restrizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19 perché impegnato nel servizio di “mensa aziendale”.

Gli agenti del nucleo Reati Predatori della Polizia Locale, impegnati nei controlli, hanno verificato le segnalazioni di alcuni cittadini che sostenevano l’apertura del ristorante, nonostante le disposizioni nazionali.

Il ristorante effettivamente era aperto, proprio per la convenzione con alcune imprese per il servizio di mensa, come consentito dalla legge.

All’interno del locale, sedute ai tavoli, si trovavano 17 persone.

Il dipendente dell’azienda che stava gestendo l’attività in quel momento ha sostenuto che erano stati stretti gli accordi ma per le ditte di cinque persone che si trovavano a pranzo i responsabili del locale non sono stati in grado di esibire la documentazione di avvenuta convenzione.

Per questo i cinque sono stati sanzionati secondo le norme.

Multato anche il dipendente del locale che gestiva la sala e la proprietaria, obbligata in solido.