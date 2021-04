Genova – Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, ieri sera in largo Zecca, a Genova.

Qui, per cause che sono ancora in via di accertamento, un uomo che viaggiava a bordo della sua auto ha perso il controllo del veicolo finendo con il ribaltarsi sul tetto.

Per fortuna l’uomo alla guida del veicolo è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo ed è stato soccorso dai sanitari del 118 prontamente intervenuti sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e la vettura.