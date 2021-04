Genova – Minacciata e derubata del cellulare mentre si trova in compagnia di un amico. E’ successo ieri sera, in via Balbi ad una giovane che stava rientrando a casa scortata da un amico.

I due sono stati avvicinati da tre ragazzi che hanno prima chiesto una sigaretta e poi hanno rivelato le loro vere intenzioni minacciando per farsi consegnare il telefono cellulare che la ragazza usava per ascoltare musica.

La giovane è stata costretta a consegnare lo smartphone ai tre malviventi che si sono subito dileguati tra i vicoletti della zona.

I due ragazzi hanno chiamato la polizia ma dei rapinatori non c’era più traccia.

Le indagini partiranno dalle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso i tre malviventi in fuga e fornire elementi utili alla loro identificazione.