Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del nuovo decesso “sospetto” di una persona sottoposta a vaccino anti coronavirus avvenuto ieri all’ospedale San Martino.

A perdere la vita una donna di 75 anni ultra vulnerabile deceduta dopo circa 40 ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer.

La donna era arrivata in gravi condizioni ed è morta poche ore dopo il ricovero. Il corpo è stato messo a disposizione dei medici legali per l’autopsia che chiarirà le cause del decesso anche perchè l’anziana soffriva di diverse patologie anche gravi.

Oggi verrà eseguito l’esame medico legale sulla giovane insegnante di 32 anni, Francesca Tuscano, morta per una trombosi alcuni giorni dopo il vaccino AstraZeneca

La procura di Genova ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo e potrebbe estendere le indagini anche a questo secondo decesso.