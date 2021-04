La Spezia – Il taxi magico di zia Caterina è arrivato questa mattina alla Spezia.

A salutare l’arrivo del mezzo speciale, che rimarrà nello spezzino per tre giorni, sono stati il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore ai servizi sociali Giulia Giorgi.

Il taxi Milano 25 della signora Caterina è un taxi particolare che effettua corse gratuite verso l’ospedale per accompagnare i bambini malati di tumore che devono essere sottoposti alla terapia.

Caterina è moglie di un tassista, morto a causa di un tumore ai polmoni.

Dopo la morte del marito ha deciso di usare il suo mezzo per effettuare il servizio di trasporto per i bambini allestendo il taxi con disegni e creando un ambiente accogliente per i più piccini.

Il sindaco Peracchini ha salutato l’arrivo del taxi ringraziando la signora Caterina per la tappa spezzina: “Il nostro benvenuto alla Spezia a Caterina, una donna straordinaria che con il suo taxi Milano 25 si mette a disposizione dei bambini che sono purtroppo affetti da malattie oncologiche. Sono particolarmente orgoglioso che sia venuta a fare tappa alla Spezia portando dei bambini a visitare la nostra città e il Golfo dei Poeti realizzando un loro sogno. Come sindaco, ho portato loro i saluti della città insieme alla vice Sindaco Giulia Giorgi che ringrazio per averla coinvolta in questo progetto”.

Proprio la vice di Peracchini e assessore Giulia Giorgi ha proseguito: “Grazie a Zia Caterina. E’ un onore per noi averla di nuovo nella nostra città a portare gioia e sorrisi a coloro che purtroppo stanno vivendo un momento complicato. Un grazie anche a tutta la città, esercizi e associazioni che si sono attivati per garantire loro tre giorni stupendi nel nostro Golfo”.