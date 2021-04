Genova – Ha tentato di nascondere l’hashish nell’auto della Polizia Locale lo spacciatore fermato ieri alla Darsena e arrestato.

L’uomo, un 28enne, pluripregiudicato per reati specifici e oggetto di un rintraccio della Polizia di Stato del commissariato di Presidente, è stat notato dagli agenti mentre guardava un cellulare insieme a un connazionale.

Il personale del reparto sicurezza della Locale lo ha quindi avvicinato chiedendogli i documenti e lui, visibilmente innervosito, ha spiegato di non averli con sé.

Gli operatori allora hanno chiesto al 28enne se avesse droga con sé e lui ha spontaneamente consegnato una barretta di hashish.

Informato che sarebbe stato portato al comando della Locale in piazza Ortiz per l’identificazione, ha tentato di opporre resistenza spintonando gli agenti nel tentativo di riappropriarsi del telefono e del portafoglio in quel momento in mano a un sovrintendente.

I poliziotti a fatica lo hanno fatto salire in auto; una volta sceso, nel corso delle operazioni di sanificazione effettuate a ogni trasporto, gli addetti hanno trovato sotto il sedile posteriore dell’auto su cui aveva viaggiato altre 12 barrette di hashish certamente di sua proprietà perché non presenti in auto prima dell’operazione.

Per l’uomo è scattato l’arresto per resistenza e spaccio,.

Droga e 35 euro, probabile provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati.