Sono 32 i decessi registrati nel bollettino ufficiale diffuso da Regione Liguria ma solo 4 sono avvenuti nelle ultime 24-48 ore. In particolare, i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore sono tre di cui due avvenuti all’ospedale Policlinico San Martino e uno all’ospedale di Albenga in provincia di Savona.

Il decesso del 9 aprile è riferito invece ad un paziente che era ricoverato al San Paolo di Savona.

Il documento recepisce poi un riallineamento di ulteriori 28 decessi relativi ai mesi scorsi, da gennaio ad aprile: a seguito di accertamenti, Alisa ha ricevuto dalle aziende sanitarie e ospedaliere i dati e la documentazione clinica di ulteriori casi di soggetti per i quali è stata riportata l’infezione da Covid-19 tra le cause del decesso e che fino ad oggi non erano ancora stati notificati

Sono 335, invece, i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di quasi 6mila tamponi effettuati (5.934) di cui 4.047 tamponi molecolari e 1.887 test rapidi antigenici su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

Questo il dettaglio dei dati dei contagi suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 85

SAVONA (Asl 2): 49

GENOVA Asl 3: 134

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 20

LA SPEZIA (Asl 5): 46

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria del 11 aprile 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.102.709 4.047 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (dal 14/01/2021) 208.440 1.887 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 93.932 335 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 7.778 -74

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.672 LA SPEZIA 924 IMPERIA 1.318 GENOVA 3.541 Residenti fuori Regione/Estero 105 altro/in fase di verifica 218 TOTALE 7.778

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 737 80 6 ASL1 124 9 5 ASL2 150 15 0 San Martino 132 24 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 86 4 4 Ospedale Gaslini 7 1 0 ASL3 globale 97 6 -1 ASL 3 Villa Scassi 96 6 -1 ASL 3 Gallino 0 0 -1 ASL3 Micone 1 0 1 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 46 8 -4 ASL4 Sestri Levante 46 8 -4 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 95 13 2 ASL5 Sarzana 94 12 1 ASL5 Spezia 1 1 1

Isolamento domiciliare 7.039 -32 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 82.151 377 Deceduti* 4.003 32

* Dettaglio deceduti:

Data decesso Sesso Età Luogo decesso 1 12/01/2021 M 60 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 2 07/02/2021 F 94 ASL 5 3 08/02/2021 M 92 ASL 5 4 08/02/2021 F 94 ASL 5 5 09/02/2021 M 64 ASL 1 – Ospedale Sanremo 6 17/02/2021 F 83 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 7 17/02/2021 F 82 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 8 18/02/2021 F 88 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 9 11/03/2021 F 82 EO Galliera 10 13/03/2021 M 100 EO Galliera 11 17/03/2021 F 87 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 12 19/03/2021 M 76 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 13 20/03/2021 F 72 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 14 21/03/2021 F 85 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 15 21/03/2021 M 77 EO Galliera 16 21/03/2021 F 70 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 17 27/03/2021 M 61 EO Galliera 18 28/03/2021 M 94 EO Galliera 19 29/03/2021 M 71 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 20 29/03/2021 M 75 ASL2 – Ospedale San Paolo Savona 21 01/04/2021 M 86 ASL 2 – Ospedale San Paolo Savona 22 02/04/2021 M 86 EO Galliera 23 04/04/2021 M 80 EO Galliera 24 06/04/2021 M 81 EO Galliera 25 08/04/2021 F 65 ASL 5 – Ospedale Sarzana 26 08/04/2021 M 59 ASL2 – Ospedale San Paolo Savona 27 08/04/2021 F 89 ASL2 – Ospedale San Paolo Savona 28 08/04/2021 M 87 HSM 29 09/04/2021 M 78 ASL2 – Ospedale San Paolo Savona 30 10/04/2021 M 79 ASL 2 – Ospedale Albenga 31 10/04/2021 F 75 HSM 32 10/04/2021 M 85 HSM

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.744 ASL 2 1.606 ASL 3 2.627 ASL 4 255 ASL 5 663 Liguria 6.895

Dati vaccinazioni 11/04/2021 ore 16:00

483.380 Consegnati (fonte governativa) 392.584 Somministrati 81% Percentuale vaccini somministrati su consegnati