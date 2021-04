Genova – Un bando per il finanziamento di progetti per investimenti forestali da 2,5 milioni di euro n Liguria.

La Giunta regionale ha approvato oggi, su proposta del vice presidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, la riapertura del bando per la presentazione di domande sulla sottomisura M08.06 del PSR 2014-2020: “Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”.

“Una decisione importante per il territorio ligure – dichiara il vice presidente Piana – con una dotazione di oltre 2,5 milioni di euro che permetterà di continuare nella direzione di presidio del territorio portata avanti in questi mesi, di ottenere una adeguata valorizzazione economica dei soprassuoli boschivi e di incrementare, con l’organizzazione e l’innovazione delle filiere coinvolte, il valore aggiunto dei prodotti forestali”.

La misura punta a sostenere un’ampia gamma di beneficiari con un range di investimenti ammissibili ben diversificati. “Sono previsti – continua l’assessore Piana – interventi strutturali e infrastrutturali sui boschi e per le imprese su operazioni di selvicoltura, acquisto o adeguamento innovativo di macchinari, acquisizione di software, realizzazione di piste trattorabili e molto altro. L’apertura della sottomisura ora desidera inoltre rendere disponibile l’aiuto agli investimenti anche a quei soggetti che hanno avviato l’attività forestale adoperando la misura 6.2, prevedendo appunto nel proprio piano di sviluppo investimenti strutturali”.

Le domande per il bando a graduatoria si potranno presentare dalle ore 12 del 21 aprile alle 12 del 30 giugno in modalità informatica. Tutte le informazioni sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.