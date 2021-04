Genova – Sta bene il bambino operato al cuore all’ospedale Gaslini nell’ambito di un accordo internazionale per aiutare i piccoli con problemi di salute anche al di fuori dell’Italia.

Il bimbo è stato trasferito d’urgenza dalla Tunisia dove vive ed operato per una grave cardiopatia congenita che ne metteva a rischio la vita.

Ad operarlo il dottor Giuseppe Pomè e dall’équipe all’Istituto Pediatrico Gaslini di Genova.

Il padre, magistrato del tribunale amministrativo di Tunisi, ha scritto una lettera di ringraziamento all’ospedale pediatrico ricordando l’importanza dell’accordo e delle relazioni internazionali tra due paesi da sempre amici.

Sono molte, infatti, le famiglie tunisine che si rivolgono all’ospedale Gaslini per interventi che sono all’avanguardia nel centro di cura di Genova.