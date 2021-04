Genova – “La scalinata che unisce via Robino a via Fea è un passaggio fondamentale per raggiungere la scuola materna Montale, oltre che una scorciatoia usata da molti cittadini anche anziani. Eppure, è da tempo in uno stato di evidente incuria: come si fa ad accettare che dei bambini, così come degli anziani, si possano fare male transitandovi? Il degrado che abbiamo potuto constatare nei mesi scorsi è purtroppo da ascrivere alla mancata manutenzione del passaggio sia da parte dell’amministrazione comunale, sia da parte della Sirio Immobiliare, proprietaria di un tratto della scalinata”.

Lo dichiara il consigliere comunale Stefano Giordano, primo firmatario della mozione che impegna il Sindaco e la Giunta per sapere se è intenzione della Civica Amministrazione attuare interventi manutentivi per la parte di competenza e sensibilizzare la Sirio Immobiliare affinché provveda per il tratto di pertinenza.

“L’atto, votato favorevolmente in Consiglio comunale – fa sapere il pentastellato – impegna poi l’Ente a intraprendere un percorso affinché la scalinata diventi completamente di proprietà comunale”.

“Lo dobbiamo ai cittadini: si tratta infatti di un percorso altamente utilizzato sia dalle mamme con i loro piccoli per raggiungere la scuola materna, sia dalle persone anziane”, conclude Giordano con Alfonso Nalbone, portavoce M5S del Municipio III Bassa Val Bisagno.