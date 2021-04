Genova – Due persone sono state denunciate in due diverse operazioni della Polizia Ferroviaria, perché trovate in possesso di coltelli di grosse dimensioni.

Tutto è accaduto nel fine settimana.

Il primo episodio nella stazione di Genova Principe dove una pattuglia della Polfer ha fermato un uomo appena sceso dal treno.

Il nervosismo mostrato durante il controllo ha spinto gli agenti ad accompagnarlo negli uffici per una verifica più approfondita.

Nel corso del controllo, l’uomo, gravato da diversi pregiudizi penali a carico, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 centimetri nascosto nello zaino.

Non avendo fornito una valida giustificazione per la presenza dell’arma, l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Il secondo episodio è accaduto, invece, a Brignole.

Qui un cittadino ha dimenticato sul treno proveniente da Ventimiglia un bagaglio.

Il capotreno che ha rinvenuto il borsone, lo ha consegnato agli agenti della Ferroviaria che, una volta ispezionato il contenuto, hanno trovato un coltello serramanico di 34 centimetri.

Il proprietario è stato rintracciato e invitato negli uffici della Polizia della stazione.

Anche per lui, che non ha saputo dare una valida giustificazione al possesso del coltello, è scattata la denuncia.

Entrambi i coltelli sono stati sequestrati.