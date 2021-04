Genova – Risulta al momento interrotta la circolazione in via Biga, a Marassi, per la crepa individuata in un muro di contenimento.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco che si stanno occupando della condizione del muraglione, mentre il geometra del Comune sta effettuando le valutazioni del caso.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale; al momento non sono ancora state disposte evacuazioni.

notizia in aggiornamento