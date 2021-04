Genova – Scoperto un traffico di pappagalli e tartarughe di terra appartamenti a specie rare e in via di estinzione. Gli animali provenivano dalla Tunisia ed erano stati importati illegalmente in Italia per alimentare il commercio di animali rari.

I Finanzieri del II Gruppo di Genova ed i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Genova 1, hanno trovato gli animali, 96 pappagallini e 43 tartarughe della specie testudo graeca, in un mezzo in arrivo dalla Tunisia a bordo di un traghetto e hanno sequestrato tutti gli animali che ora torneranno nel paese di origine per essere liberati.

Nel frattempo l’ENPA e un centro per la cura dell’avifauna si occuperanno della loso salute e alimentazione.

Gli animali sarebbero stati venduti con grosso profitto ad appassionati senza scrupoli disposti a pagare per possedere animali in via di estinzione e che devono essere denunciati e segnalati alle autorità.

Uno specifico accordo li protegge e ne vieta l’esportazione e chi viene sorpreso a possedere questi animali, senza regolare autorizzazione, rischia multe per diverse migliaia di euro.