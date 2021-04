Genova – Il Comune vuole acquistare dal Demanio l’ex rifugio antiaereo di Viale Franchini, a Nervi. L’acquisizione è decisamente “particolare” e ha incuriosito molto i residenti della zona ma anche il consigliere comunale del Partito Democratico Alessandro Terrile che ha deciso di approfondire.

Il Comune – secondo Terrile – lo fa con l’intento di valorizzarlo nell’ambito della procedura di realizzazione di una piscina pubblica a Nervi.

“Tutto bene – spiega il consigliere comunale – se non fosse che il progetto della piscina di Nervi, che dovrebbe sostituire la Mario Massa, è oggetto di una procedura di gara, tuttora aperta. E che l’unico offerente che ha partecipato alla gara intende costruire la piscina sul tetto di tre piani di parcheggi e di un supermercato.

Davvero il Comune acquista la galleria per consentire la realizzazione del supermercato?

E come si concilia l’acquisto con la procedura di gara, per cui sono scaduti i termini per presentare offerte?”.

Terrile, insieme a tutti i gruppi di minoranza, ha chiesto un parere all’Avvocatura, prima di esaminare la pratica in Consiglio Comunale.