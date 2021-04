Genova – Grave incidente stradale questa sera alle 19.00 sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

Nel tratto subito dopo l’ingresso autostradale di Genova Est, per cause che sono ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente.

Un impatto violento che ha ridotto le due auto a due ammassi di lamiera.

Il conducente di uno dei due veicoli è uscito dall’auto in maniera autonoma mentre le due persone a bordo della seconda auto coinvolta sono rimasti incastrati e sono stati estratti dai Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli intervenuti sul posto.

I due feriti sono stati poi soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale che ha chiuso il transito veicolare per circa un’ora in modo da permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso in totale sicurezza.