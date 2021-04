Ancora preoccupazione per numero di decessi da coronavirus che continua ad essere registrato in Liguria. Il bollettino ufficiale della Regione Liguria ne registra 10 insieme a 370 nuovi contagi da Covid-19 scoperti con 4.777 tamponi molecolari e 2.744 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila residenti.

Valori ancora troppo alti anche in relazione al numero di persone ormai vaccinate contro il covid e che dovrebbe iniziare ad influire in modo evidente almeno sul numero delle vittime.

La curva discendente è attesa per i prossimi giorni ed anche per questo motivo la Liguria entra da domani in zona gialla con conseguente allentamento delle restrizioni.

Le autorità sanitarie invitano alla massima prudenza ed al rispetto delle regole di auto protezione per non ritrovarsi tra due settimane con un nuovo picco di contagi che farebbe scattare nuovamente le chiusure e le restrizioni.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 67

– SAVONA (Asl 2): 62

– GENOVA (Asl 3): 152

– Chiavari e Tigullio (Asl 4): 31

– LA SPEZIA (Asl 5): 55

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria del 23 aprile 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.155.234 4.777 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 239.429 2.744 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 97.650 370 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.276 57

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.183 LA SPEZIA 752 IMPERIA 959 GENOVA 3.093 Residenti fuori Regione/Estero 86 altro/in fase di verifica 203 TOTALE 6.276

Media intensità+TerapiaIntensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 613 70 -20 ASL1 104 6 -2 ASL2 123 13 -10 San Martino 121 21 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 67 5 -7 Ospedale Gaslini 1 1 -2 ASL3 globale 93 6 4 ASL 3 Villa Scassi 92 6 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 1 0 1 ASL4 globale 38 6 1 ASL4 Sestri Levante 38 6 1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 66 12 -5 ASL5 Sarzana 64 10 -5 ASL5 Spezia 2 2 0

Isolamento domiciliare 5.653 77 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 87.255 303 Deceduti* 4.119 10

* Dettaglio deceduti:

data decesso sesso età luogo decesso 1 20/04/2021 F 87 ASL2-Ospedale Albenga 2 21/04/2021 M 71 ASL3-Villa Scassi 3 21/04/2021 F 84 San Martino 4 21/04/2021 F 91 San Martino 5 21/04/2021 M 76 San Martino 6 21/04/2021 M 89 ASL2-Ospedale Albenga 7 21/04/2021 M 95 ASL2-Ospedale Albenga 8 22/04/2021 M 60 ASL5-Ospedale Sarzana 9 22/04/2021 M 77 ASL5-Ospedale Sarzana 10 23/04/2021 F 85 ASL2-Ospedale Albenga

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.619 ASL 2 1.186 ASL 3 2.263 ASL 4 454 ASL 5 1.028 Liguria 6.550

Dati vaccinazioni 23/04/2021 ore 16:00

589.290 Consegnati (fonte governativa) 530.221 Somministrati 90% Percentuale vaccini somministrati su consegnati