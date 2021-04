Genova – Hanno iniziato a far festa nel pomeriggio e hanno continuato fino all’arrivo della Polizia, allertata da un residente esasperato per la musica alta e i continui schiamazzi.

Per questo 19 persone, di età compresa tra i 71 e i 14 anni, sono state sanzionate per violazione della normativa anti Covid-19.

La festa per il compleanno è iniziata nel pomeriggio in un appartamento di via Pagano Doria.

Il continuo schiamazzare e la musica ad alto volume hanno portato uno dei residenti ad allertare le forze armate tramite l’app YouPol.

All’arrivo della Polizia, il festeggiato, un 43enne, e il figlio 21enne hanno opposto resistenza finendo con l’essere denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, un poliziotto è stato morso a un polpaccio dal cane del festeggiato procurandosi ferite guaribili in quattro giorni.