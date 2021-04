Casella – Un vero e proprio salvataggio all’ultimo secondo quello avvenuto ieri pomeriggio a Casella dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in abitazione.

I pompieri sono accorsi in via Casottana, per un incendio che si era sviluppato in una cucina.

Il fumo che si è sprigionato ha invaso anche il piano superiore, dove i Vigili del fuoco hanno soccorso un gatto che aveva già perso i sensi ed era ormai prossimo a morire per intossicazione.

Grazie alla somministrazione di aria fornita dalla bombola degli autorespiaratori, il gatto ha ripreso conoscenza e quando i proprietari della casa sono tornati lo hanno affidato a loro.

(foto Archivio)