Fine settimana ancora all’insegna del bel tempo ma da lunedì le nubi torneranno ad aumentare accompagnate dalle prime piogge. Temperature grossomodo in linea con le medie per il periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 25 aprile 2021

Giornata stabile ed in prevalenza soleggiata. Tra il tardo pomeriggio e la sera le prime nubi alte avanzeranno da ovest, ma senza recare particolari conseguenze.

Venti deboli dai quadranti meridionali, moderati sui versanti padani.

Mari generalmente quasi calmi o poco mossi.

Temperature: In ulteriore lieve aumento

Costa: min +9/+15°C, max +17/+21°C

Interno: min -1/+12°C, max +16/+19°C

Lunedì 26 aprile 2021

Nubi diffuse sulla nostra regione, con piogge sparse ed intermittenti, di debole/moderata intensità.

Venti: Al mattino deboli dai quadranti settentrionali, ruoteranno a quelli settentrionali nel corso della giornata.

Mari: Generalmente mossi sotto-costa, molto mossi al largo, specie sul quadrante occidentale.

Temperature: In lieve calo nei valori massimi.

Martedì 27 aprile 2021

Ancora nubi diffuse, accompagnate da piogge sparse.

Venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mari tra mossi e molto mossi.

Temperature stazionari od in lieve calo.