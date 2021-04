Genova – Hanno apparecchiato tavolini e creato un vero e proprio “ristorante all’aperto” in piazza De Ferrari, in pieno centro e sotto le finestre degli uffici della Regione Liguria, per protestare contro i limiti imposti dalle nuove normative per le “riaperture”. I Ristoratori di #protestaliguria sono tornati in piazza, come promesso, per continuare la lotta e per sensibilizzare l’opinione pubblica alle tematiche che coinvolgono bar e ristoranti alle prese con l’emergenza covid.

Per protestare contro le limitazioni per le aperture, con l’obbligo di servire i clienti solo all’aperto, i ristoratori hanno allestito tavoli e banconi nel bel mezzo della piazza ed hanno servito pietanze e bevande, nel rispetto delle regole.

Molti dei locali non hanno spazi esterni e comunque il numero dei clienti non garantirebbe la sopravvivenza dei locali. Per questo i Ristoratori tornano a chiedere riaperture reali, nel rispetto del distanziamento e con tutti i controlli necessari ma senza il limite dello spazio esterno.