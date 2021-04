Genova – Nuota nel Mar Ligure da ieri Wally, la a balena grigia che sta girovagando apparentemente senza meta lungo le coste orientali d’Italia. Avvistata nel sud Italia, Wally ha risalito la costa lungo la Campania, il Lazio, la Toscana ed è ora in Liguria.

Si tratta di un esemplare di balena grigia di circa 8 metri, molto probabilmente un “cucciolone”. Un animale che, di norma, nuota al largo della California e non frequenta di certo l’Oceano Atlantico da cui potrebbe essere “entrato” nel Mediterraneo dallo stretto di Gibilterra.

La sua presenza è inconsueta e viene studiata con grande interesse dai ricercatori che stanno cercando di capire cosa stia facendo nel Mediterraneo ma anche da dove arrivi.

La presenza delle balene grigie nell’oceano Atlantico non è infatti “normale” e l’animale è troppo giovane per aver compiuto un viaggio sino qui arrivando dal Pacifico.

A segnalare la presenza di Wally in Liguria, con tanto di video pubblicato sulla pagina Facebook, è l’associazione Menkab, il respiro del Mare.

Il team dell’associazione – si legge sulla pagina Facebook – ha effettuato fotografie e raccolto immagini per il monitoraggio dell’animale, del suo stato di salute e per eventuale fotoidentificazione.

Gli esperti ricordano di prestare la massima attenzione all’animale e invitano a non inseguirlo con le imbarcazioni come sta avvenendo da giorni.

“Si tratta di una specie lontana da suo areale – spiegano i volontari di Menkab – e di cui è difficile prevedere lo spostamento”.