Genova – Hanno bloccato una via di Albaro con furgoni e mucchi di sabbia per un cantiere per la ristrutturazione di un appartamento privato. Momenti di tensione, questa mattina, in salita Vignola, nelle vicinanze di via Nizza, nell’elegante quartiere di Albaro per l’intervento di una ditta edile che ha bloccato completamente il passaggio in una via per poter effettuare lavori di ristrutturazione in un appartamento di un palazzo signorile.

Alle proteste dei residenti è seguito l’intervento della polizia locale che ha imposto l’immediato sgombero del marciapiede sepolto dalla sabbia.

In corso ulteriori controlli e la ditta (e i committente) potrebbe essere sanzionato se non risulteranno richiesti i necessari permessi.

