Genova – Rallentamenti e code, anche questa mattina, sulle autostrade della Liguria dove si segnalano disagi per cantieri e scambi di carreggiata.

Coda sulla A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Ovada e Masone a causa di uno scambio di carreggiata ma anche sulla A12 Genova – Livorno, tra Recco e il casello di Genova Nervi per lavori e al bivio con la A7 Genova Milano ancora coda per il cantiere e la deviazione in loco per i lavori nella galleria.

Coda viene segnalata anche sulla A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Ovest per traffico congestionato e, ancora sulla A7 Genova – Milano, rallentamenti tra Busalla e Bolzaneto.