Genova – Non rispettava le normative disposte per il contrasto alla diffusione del Covid-19 il titolare del bar di via Bandi che si è visto sospendere la licenza per cinque giorni.

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato in transito a piedi lungo la strada hanno notato diverse persone davanti al bar, già segnalato come luogo di ritrovo di spacciatori e pregiudicati.

Arrivati vicino alla vetrina, i poliziotti hanno visto all’interno due uomini che stavano consumando al banco mentre altri due si trovavano seduto a un tavolino, intenti a chiacchierare.

Gli agenti hanno invitato i presenti a uscire fuori dal locale per garantire il rispetto delle norme ma la risposta ottenuta dai clienti è stata nervosa con frasi maleducate a manifestare il dissenso.

E’ stato quindi eseguito un controlli e i poliziotti hanno potuto verificare che due dei clienti avevano precedenti per spaccio mentre il gestore del bar non aveva predisposto nessun accorgimento di quelli previsti dalla legge per prevenire il rischio di contagi.

Al titolare della licenza è stata imposta la chiusura dell’attività per 5 giorni.