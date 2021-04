Genova – Sono 11 i decessi e 276 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Liguria.

I nuovi positivi sono stati riscontrati a fronte di 4.162 tamponi molecolari processati e 2.632 tamponi antigenici.

Rimane dunque alto il numero dei decessi, un dato preoccupante per l’andamento epidemiologico.

Scende, invece, il numero di pazienti ospedalizzati, un calo che coinvolge anche i ricoveri in Terapia Intensiva, al momento 65 in tutta la Liguria.

Intanto, come fatto sapere anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, per la settimana prossima si conferma la fascia di rischio gialla per tutta la regione.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi per residenza.

IMPERIA: 33

SAVONA: 43 GENOVA 139 CHIAVARI: 34 La Spezia: 26 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1