Genova – Tamponi rapidi a partire da 20 euro nelle Farmacie convenzionate. Il nuovo importante provvedimento è stato preso grazie ad un accordo tra Regione Liguria e associazioni dei titolari delle Farmacie e garantirà ai liguri la possibilità di effettuare test rapidi anti coronavirus a “prezzi calmierati”.

Tra una settimana, 10 giorni al massimo, sarà infatti possibile prenotare il test rapido antigenico nelle Farmacie per poi recarsi all’appuntamento per essere “testati” con tamponi antigenici di prima generazione a circa 20 euro o con test di seconda e terza generazione – che necessitano di uno speciale macchinario per l’analisi ma sono “più precisi” a circa 35 euro.

I test avranno valore per le attività che lo richiedono e rappresenteranno un ulteriore fonte di verifica e screening sanitario, rispetto all’emergenza coronavirus in Liguria.