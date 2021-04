Forse non tutti sanno che, nei primi anni 60, in corso Italia (in realtà in corso Marconi) era presente una statua alta ben 15 metri.

Quel che ne resta è il basamento con segni di ruggine che offrono un indizio sul destino della scultura realizzata dall’artista Nino Franchina.

Il titolo dell’opera “Commessa 60124” deriva dalla richiesta di realizzarla da parte dell’Istituto Colombiano per la Mostra delle telecomunicazioni.

Lo scultore Franchina e una squadra di operai delle Acciaierie di Cornigliano la realizzarono in una decina di giorni di lavoro e la statua svettò a lungo sul suo basamento, ammirata e fotografata dai turisti di passaggio.

Sul suo destino si sa molto meno ma sembra che la ruggine abbia segnato la sua fine e che sia stata abbattuta proprio perché diventata instabile e potenzialmente pericolosa.

Non è chiaro dove siano i suoi resti e se siano conservati o sia andata distrutta.

Di certo un altro dei tanti esempio della poca considerazione della città (e dei suoi amministratori) per le bellezze cittadine.

Chi avesse altre informazioni sulla statua e sulla sua “fine” può mettersi in contatto con la Redazione scrivendo a redazione@liguriaoggi.it