La Spezia – Intervento dei Vigili del Fuoco della Spezia nella tarda serata di ieri per una fuga di gas metano nel quartiere di Mazzetta.

A lanciare l’allarme sono stati numerosi passanti e sul posto sono arrivate cinque unità dei Vigili del Fuoco e i tecnici di Italgas che si sono adoperati nella ricerca della perdita, proveniente dal sottosuolo della sede stradale.

Dopo aver individuato la fuga, tecnici e vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona.

In via precauzionale è stata chiusa la strada nel tratto di via Veneto compreso tra via Giovanni Pascoli e via Severino.

Le operazioni di assistenza alla società preposta per lo scavo e la riparazione della perdita, sono andate avanti per diverse ore.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Polizia di Stato.