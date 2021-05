Genova – Spianata Castelletto vietata alle auto e alle moto per un giorno. I residenti della zona hanno dovuto parcheggiare altrove le loro vetture e moto e per un’intera giornata nessun veicolo potrà transitare nell’area.

Il provvedimento è stato preso perché si girano alcune riprese di Petra, il poliziesco con l’attrice Paola Cortellesi che verrà trasmesso da Sky.

Attori e staff devono poter girare le scene senza ostacoli e rendendo una zona della città solitamente congestionata dal traffico in un’area pedonale.

Una decisione che fa discutere perché in molti, nella zona, hanno apprezzato molto la scelta e tornano a chiedere che diventi un provvedimento definitivo.

L’area di Spianata Castelletto senza auto è il sogno di molti residenti ma anche l’incubo di altri che non saprebbero come parcheggiare auto e moto o, lavorandoci, troverebbero piuttosto complicato raggiungere e lasciare la zona magari più volte al giorno.

Di certo la decisione del team di Petra rende evidente il fascino che la Spianata avrebbe senza l’ingorgo di auto e le continue e ripetute violazioni dei divieti di sosta e potrebbe trasformarsi in una grande area per locali romantici e tranquilli.

Chissà che non si tratti solo di una “prova generale” per un futuro imminente.

