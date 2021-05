Genova – Incendio di barche, questa mattina, sul lungomare di Pegli, nel ponente genovese.

Per cause ancora da accertare un gruppo di imbarcazioni ferme in un’area vicina alla spiaggia sono state distrutte da un rogo che potrebbe avere origini dolose.

La colonna di fumo ha allarmato i residenti della zona ma i vigili del fuoco accorsi dopo le chiamate di emergenza hanno spento le fiamme in pochi minuti mettendo in sicurezza la zona e la spiaggia.

In corso le indagini per accertare come si sia sviluppato l’incendio e le eventuali responsabilità.

Le fiamme potrebbero essere dolose.