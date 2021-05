Genova – Grave incidente, questa sera, sul’autostrada A7 Genova Milano, tra l’innesto della A10 e il casello di Bolzaneto in direzione Milano.

Secondo una prima ricostruzione un motociclista che procedeva in direzione nord ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito rovinosamente a terra.

Subito il traffico si è bloccato sulla carreggiata in direzione Milano e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e della polizia stradale.

L’uomo alla guida è stato stabilizzato e trasferito con la massima urgenza in ospedale dove i medici, fortunatamente, hanno riscontrato solo una frattura alla spalla ed hanno escluso gravi lesioni interne.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Non è chiaro infatti se nell’incidente siano o meno coinvolti altri veicoli.