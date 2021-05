Genova – Un groviglio incredibile di tubi che esce dal terreno, in salita degli Angeli, nel quartiere di San Teodoro, per portare l’acqua in alcuni appartamenti della zona.

E’ da guiness dei primati la “costruzione” realizzata – ci si augura in modo temporaneo – in una delle salite storiche della città di Genova e che si suppone sia “vincolata”.

A segnalare la composizione, tra l’artistico e l’incomprensibile, alcuni passanti che hanno voluto immortalare il groviglio di tubazioni che sembra una composizione artistica dedicata alla follia dei tempi moderni.

I segnalatori si domandano se quanto realizzato in salita degli Angeli sia “a norma” e si augurano che si tratti di un intervento temporaneo, frutto di una “emergenza” che verrà sanata realizzando un impianto degno di questo nome.

Come sempre giriamo “a chi di dovere” l’onere di una risposta.

