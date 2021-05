Genova – E’ un’altra mattinata di disagi, l’ennesima, per gli utenti della rete autostradale ligure che anche quest’oggi devono fare i conti con code e rallentamenti per i cantieri attivi.

Traffico praticamente fermo sulla A12 Genova – Livorno nel tratto compreso tra Rapallo e Genova Nervi, in direzione del capoluogo ligure, dove si segnalano cinque chilometri di coda.

Sempre sulla A12, in entrambe le direzioni, coda in uscita a Rapallo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Disagi anche sulla A7 Genova – Milano, dove chi proviene dal capoluogo, troverà traffico e rallentamenti in uscita al casello di Genova Bolzaneto.

Sulla A10 Genova – Ventimiglia, sue chilometri di coda tra Varazze e Celle Ligure, in direzione del confine di stato, si sono formati per lavori sul tratto.

Ancora, traffico in rallentamento per lavori sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce tra Ovada e Masone, in direzione di Voltri.