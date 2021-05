Savona – Un incidente tra tir avvenuto sulla A10 ha portato alla chiusura temporanea del tratto compreso tra Savona e Albisola, in direzione Genova.

Lo scontro tra i mezzi pesanti è avvenuto questa mattina, poco prima delle 9.00.

I tir, per cause che sono ancora in via di accertamento, si sono scontrati all’interno della galleria Torre Faraggiana.

Nell’impatto, una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Con loro anche il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade.

Al momento il tratto autostradale è chiuso e si registrano 6 chilometri di coda in direzione Genova.

Per chi è diretto verso il capoluogo ligure, si consiglia di uscire a Savona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Albisola.