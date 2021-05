Genova – Viadotto Ragone chiuso al traffico pesante, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Sestri Levante e Lavagna, dopo l’ispezione di sicurezza dei tecnici del Ministero dei Trasporti. Il ponte resterà vietato ai Tir sopra le 3,5 tonnellate di peso sino a nuove verifiche o a interventi di rinforzo e messa in sicurezza.

Nuova tegola per la rete autostradale della Liguria a seguito dell’intervento di messa in sicurezza degli ispettori del Ministero dei Trasporti che considerano “a rischio” il viadotto perché non soddisfa per intero i criteri stabiliti per la libera circolazione dei mezzi pesanti.

Autostrade per l’Italia sottolinea in una nota che il viadotto è stabile e che verranno eseguiti al più presto gli interventi richiesti dal Ministero.

Il viadotto Ragone sull’autostrada A12 resta aperto al traffico per i mezzi non pesanti come auto e furgoni.