Genova – Ancora code sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure. Dalle prime ore del mattino auto e mezzi pesanti in coda, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Ovada e Masone a causa di lavori in corso.

Coda anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Arenzano e Celle Ligure in direzione ponente e sempre a causa di lavori e restringimenti di carreggiata che sono ormai un incubo per i pendolari che quotidianamente si spostano usando l’autostrada.

Coda anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Recco e Genova Nervi, sempre per cantieri e tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano per ripetuti restringimenti di carreggiata per lavori in corso.

Coda anche in direzione levantem tra Nervi e Recco per gli stessi motivi.

Altri disagi, sempre con rallentamenti e code, vengono segnalati anche sull’autostrada A7 Genova – Milano, in direzione sud, tra Busalla e Bolzaneto.