Ventimiglia – Tragico schianto, nella notte, lungo il tratto autostradale che attraversa il confine tra la Francia e l’Italia. Intorno alle 22,30 e per cause ancora da accertare, un furgone che trasportava diverse persone si è schiantato e nell’impatto una delle persone trasportate è deceduta sul colpo.

Altre due persone sono rimaste intrappolate, con ferite molto gravi, nell’abitacolo e solo l’intervento dei vigili del fuoco, con speciali attrezzature per il taglio delle lamiere, ha permesso di poterle estrarre.

Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale con la massima urgenza vista la gravità delle ferite riportate.

In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Un colpo di sonno o la velocità eccessiva sono le possibili cause prese in esame ma non è esclusa nemmeno la possibilità di un guasto o di un errore per disattenzione.

–