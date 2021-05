Genova – Potrebbe essere stato identificato ed arrestato il rapinatore “ricercato” sui social dopo la decisione di un farmacista derubato di pubblicare le foto dell’assalto sui profili social.

Il malvivente potrebbe essere stato intercettato dai carabinieri dopo un altro colpo messo a segno in un altro locale.

Era stato il titolare della Farmacia Fieschi a diffondere le immagini che ritraevano il rapinatore, con il volto coperto da un passamontagna, mentre entrava nella farmacia armato di coltello per poi costringere il personale a consegnare l’incasso.

Evidentemente insoddisfatto, il malvivente si era poi allontanato, forse per poi commettere poco dopo un altro colpo.

I carabinieri, già allertati per il primo reato commesso, lo hanno rintracciato e arrestato.

Ora sarà il confronto delle immagini a chiarire se davvero si tratta della stessa persona o di un caso simile.

I luoghi dove sono stati commessi i reati sono piuttosto distanti tra loro.