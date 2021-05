Genova – Un cinghiale tra i bagnanti sulla spiaggia di Vernazzola. E’ successo nel tratto di arenile vicino al depuratore di Sturla, tra la curiosità dei bambini e un pò di apprensione dei genitori.

Il grosso esemplare è comparso dal nulla ed ha iniziato ad avvicinarsi alle persone sdraiate sui lettini e sui teli da bagno come se nulla fosse.

Una presenza che ha subito creato qualche apprensione tra i tanti genitori con bambini. In molti si sono allontanati per precauzione mentre il cinghiale passava da una borsa all’altra annusando con evidente interesse.

Il cinghiale potrebbe essere lo stesso già avvistato altre volte in zona. Una foto dell’animale con lo sfondo del tramonto è diventata “virale” proprio perché ritrae una situazione davvero particolare.

L’incontro ravvicinato è durato a lungo ma tutto è filato liscio e l’animale non ha creato alcun problema ma resta il fatto che un ungulato di quelle dimensioni potrebbe certamente fare del male se dovesse imbizzarrirsi o se pensasse di essere in pericolo.

Gli esperti consigliano di allontanarsi lentamente e di non dare assolutamente cibo per non rafforzare il legame tra “presenza di umani” e cibo.

Si può restare a debita distanza e guardare cosa avviene ma non ci si deve avvicinare per nessun motivo.

Il rischio di una reazione violenta improvvisa non può mai essere escluso.