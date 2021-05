Genova – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Quezzi.

Qui, per cause che sono ancora in fase di accertamento, uno scooter con a bordo madre e figlia ha travolto una ragazza in via Piero Pinetti.

Un impatto violento che ha sbalzato a terra madre e figlia e che ha provocato gravi ferite alla giovane, trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Le altre due donne ferite, invece, sono state trasportate all’ospedale Galliera in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e che nelle prossime ore stabiliranno la dinamica dell’incidente.