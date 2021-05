Genova – Oltre 10mila dosi di vaccini saranno consegnate domani alla farmacia dell’Ospedale Villa Scassi di Genova.

Il corriere di Poste Italiane partirà da Sestri Levante, dove prenderà in carico i vaccini, e li porterà all’ospedale sampierdarenese con alcuni mezzi attrezzati con celle frigorifere.

Saranno consegnate 8100 dosi di vaccino Moderna e 2400 dosi di vaccino Johnson&Johnson.

Matteo Del Fante, AD e Direttore Generale di Poste Italiane commenta così i risultati del primo trimestre di consegne: “Sono particolarmente orgoglioso della nostra collaborazione con l’Esercito Italiano nell’ambito del piano di somministrazione nazionale dei vaccini: un bacino potenziale del 37% della popolazione verrà vaccinato grazie alle dosi prenotate sulla nostra piattaforma Cloud e consegnate da Poste Italiane. Mentre continuiamo ad avanzare rispetto ai nostri obiettivi strategici, crescendo in aree chiave e accelerando la nostra trasformazione digitale, siamo anche consapevoli – aggiunge - del fatto che il nostro successo non è soltanto misurato dalla performance finanziaria, ma anche da come agiamo in modo responsabile a servizio del Paese”.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà in Italia 199.450 dosi di vaccini Johnson&Johnson e 713.600 di Moderna.