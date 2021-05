Chiavari (Genova) – Ripristinare le condizioni di sicurezza del viadotto Campodonico, sull’autostrada A12 Genova – Livorno. Chiavari (Genova) – Ripristinare le condizioni di sicurezza del viadotto Campodonico, sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

Lo chiede il sindaco di Chiavari Marco Di Capua dopo un sopralluogo tra i piloni di sostegno dell’infrastruttura, con evidenti segni di usura.

L’amministrazione comunale ha scritto ad Autostrade, alla Prefettura di Genova e a Regione Liguria, segnalando le condizioni di manutenzione del viadotto autostradale che passa lungo la valle Campodonico, definito in “pessime condizioni di manutenzione” e per richiedere il pronto intervento.

A proposito, il primo cittadino di Chiavari ha spiegato: “A seguito di un sopralluogo che ho effettuato insieme al presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba e ai consiglieri Alberto Corticelli e Luca Ghiggeri, abbiamo rilevato criticità importanti relative ai piloni di sostegno del viadotto, che presentano evidenti mancanze di porzioni di copriferro, e il cemento si stacca facilmente dalle basi degli stessi. Le immagini documentano l’incuria e il deterioramento della struttura, indicando il pessimo stato di manutenzione conservativa del viadotto di Campodonico. Abbiamo segnalato alle autorità competenti anche un tratto del viadotto autostradale di Sampierdicanne, precisamente sopra via Pianello, dove l’intradosso delle travi risulta molto deteriorato. Tutto ciò non è accettabile, anche alla luce di quanto avvenuto recentemente a Sestri Levante, e non solo. Attendiamo urgentemente il riscontro e l’attivazione di tutte le procedure per il ripristino delle condizioni di sicurezza”.