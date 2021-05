Genova – Sono stati soccorsi e si trovano in buone condizioni i due sub che nel primo pomeriggio di oggi sono stati recuperati dalla Capitaneria di Porto dopo un’immersione nella zona del relitto della Haven, davanti ad Arenzano.

Intorno alle 12.39 la sala operativa della Capitaneria di Porto di Genova ha ricevuto la segnalazione della scomparsa dei due subacquei.

Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi e sul posto sono arrivati una motovedetta e l’elicottero ELIDRAGO con a bordo sommozzatori dei Vigili del Fuoco e personale medico.

Grazie al tempestivo intervento, i due sono stati individuati in meno di un’ora a oltre due miglia a ponente dal punto dell’immersione, trascinati dalle forti correnti presenti in zona.

Uno dei due sub è stato issato sull’elicottero e trasportato all’ospedale mentre il secondo, tratto a bordo della motovedetta, è stato trasferito a terra e qui affidato alle cure del 118.

Sono ancora in corso gli accertamenti in loco da parte del personale della Guardia Costiera per chiarire le cause dell’evento che solo grazie alla tempestività dell’intervento non ha avuto gravi conseguenze.