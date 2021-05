Genova – Si è intascato un assegno smarrito e non ha restituito l’auto alla ex fidanzata, prestata qualche mese prima e mai riconsegnata il 46enne denunciato ieri dalla Polizia di Stato per appropriazione indebita.

A richiedere l’intervento della Polizia è stata la ex fidanzata dell’uomo che ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver ritrovato la propria auto presta all’uomo qualche tempo fa e ma restituita.

Per questa appropriazione indebita la donna aveva già sporto denuncia ma non era mai riuscita a rientrare in possesso dell’auto.

Ieri pomeriggio la ex l’ha trovata parcheggiata nei pressi dell’abitazione della nuova partner del 46enne, una genovese di 23 anni.

Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso intervenuti sono riusciti a risalire all’appartamento in cui si trovava l’uomo e lo hanno invitato a riconsegnare le chiavi dell’auto.

Dalla tasca però è spuntato un assegno postale di 4mila euro a lui intestato che, dopo alcuni accertamenti, è risultato essere stato smarrito da un correntista.

Visti i fatti, il 46enne è stato condotto in Questura seguito dall’attuale compagna che fin da subito ha mostrato un atteggiamento ostile verso i poliziotti.

Arrivati davanti all’ingresso dell’edificio, quando gli agenti hanno restituito le chiavi alla legittima proprietaria, l’attuale compagna ha iniziato a prendere a pugni il vetro dell’auto, spintonando donna e insultando i poliziotti che cercavano di fermarla e finendo con l’essere denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.