Sanremo (Imperia) – Tragedia a Sanremo questa mattina dove un bimbo di un mese è stato trovato morto da genitori nella loro abitazione, nel centro storico del comune di ponente.

I genitori del piccolo hanno chiamato i sanitari del 118 ma, nonostante l’arrivo tempestivo dei militi, per il neonato non c’è stato nulla da fare.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti anche da parte della Polizia di Stato che sono arrivati nell’abitazione della famiglia insieme ai sanitari.

Secondo quanto finora emerso, non sarebbero presenti segni di violenze o maltrattamenti; tutto farebbe quindi pensare a una morte non provocata per incuria.