Genova – Momenti di apprensione, nel quartiere di Voltri, per una colonna di fumo che si è alzata nel tardo pomeriggio dalla zona dei cantieri Costaguta.

Molti residenti, pensando ad un rogo nello stabilimento, hanno allertato preoccupati i vigili del fuoco lamentando un forte odore di plastica bruciata.

In realtà, ad andare in fiamme, è stata una vettura parcheggiata nelle vicinanze dei cantieri e che è andata distrutta nel rogo.

Spente le fiamme sono iniziati i primi rilievi. Sembra che a bruciare sia stata una vettura abbandonata ed usata come ricovero per disperati.

In corso indagini per accertare che non si tratti di un incendio doloso.