Genova – Sorpresi mentre imbrattano i muri del quartiere di Marassi con i colori di una squadra di calcio. Due teppisti camuffati da tifosi di 30 e 34 anni sono stati fermati e identificati dalla polizia mentre dipingevano un muraglione in corso De Stefanis.

I due sono stati beccati dagli agenti che sorvegliavano il quartiere dopo le denunce di molte persone stufe degli atti di vandalismo che si ripetono con sfacciata arroganza e in aperta sfida alle forze dell’ordine.

Sono stati denunciati e risponderanno del reato davanti ad un giudice e sulle pagine social del quartiere sono in molti ad augurarsi che la società civile punisca in modo esemplare quanti nascondo veri e propri reati e atti di inciviltà dietro ridicole questioni “calcistiche”.

Da settimane è infatti in corso una assurda ed infantile “gara” tra teppisti – sedicenti tifosi delle squadre cittadine – per la ridicola supremazia dei colori della propria squadra.

Obiettivo della campagna di imbrattamento muraglioni, scalinate ma anche marciapiedi e la parte anteriore della piastra sul Bisagno.

Difficilmente è pensabile che in azione ci siano solo due persone. Più probabile che il gesto di alcuni abbia “scatenato” una tenzone tra opposte fazioni.

A pagarne le conseguenze un intero quartiere, schiacciato da sempre dall’arroganza di chi pensa che in nome del Calcio si possa fare qualunque cosa.

La carenza di controlli e la “condiscendenza” con cui, invece di puntare il dito contro veri e propri atti di teppismo, si parla di “tifo” fa da corredo al degrado sociale di chi, invece di mobilitarsi per riqualificare il quartiere e spendere il proprio tempo e le proprie energie per pulire, preferisce imbrattare e sporcare.

Dopo i primi “fermi”, con le forze dell’ordine unico baluardo contro la stupidità dilagante, sono scattati anche gli “sfottò” proprio contro i tutori delle regole.

Tra le “gesta” dei teppisti anche l’imbrattamento delle scale che conducono alla sede della polizia locale di Marassi, in segno di sfida e di dileggio.

Leggi anche:

Nervi – Teppisti mascherati da tifosi imbrattano la Torre Groppallo – Liguria Oggi

Marassi – Teppisti mascherati da tifosi colorano piazza Guicciardini, presi dai carabinieri – Liguria Oggi