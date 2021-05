Genova – Disagi per alcuni residenti del quartiere di Apparizione che si sono ritrovati senza acqua corrente per via della rottura di un tubo dell’acquedotto di zona.

Il danno è stato rilevato in via Monte Fasce e una notevole quantità d’acqua si è riversata in strada.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Iren che si stanno adoperando per la riparazione del danno e per ripristinare il prima possibile la normale erogazione dell’acqua, che dovrebbe essere nuovamente distribuita in serata.