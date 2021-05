Vobbia – Si è avventurato nei boschi in località Arezzo di Vobbia ma è scivolato cadendo in un dirupo. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un 84enne che è stato salvato, ieri, dagli uomini del Soccorso Alpino della Liguria e dai Vigili del Fuoco.

Fortunatamente l’anziano è riuscito a chiamare i soccorsi e sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino e i popieri.

L’anziano è stato recuperato e stabilizzato e poi, immobilizzato su una barella “spinale” è stato trasferito in elicottero sino in ospedale.